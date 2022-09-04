Украинский боксер хочет поехать на передовую, поддержать солдат ВСУ.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик, который вернулся в Украину после победы в реванше против Энтони Джошуа, рассказал, что не планирует в ближайшее время уезжать из страны.

Украинский чемпион сообщил, что намерен посетить военнослужащих на передовой и продолжать помогать Украине.

"Я у себя дома настраиваю все, чтобы все работало. В тероборону, думаю, меня уже не примут. Хожу в тир, тренируюсь. Встречаюсь с ребятами, помогаем ребятам. Я думаю… Я не думаю, я знаю, что я уеду поддержать ребят туда, где горячо.

Видео дня

И да, я остаюсь в Украине. Во-первых, я не хочу никуда уезжать. Во-вторых, я уже побывал во многих местах, - и в Европе, и в Америке, - домой хочется. Тем более когда дома, в Украине сложности, то хочется быть здесь, и если есть такая возможность и силы, то помогать стране, людям.

Конкретно у меня, чтобы уехать, нет никаких проблем. Мне не нужны никакие разрешения, потому что у меня есть трое несовершеннолетних детей, и я могу уезжать, побыть с ними. Но я думаю, что в ближайшее время они уже вернутся сюда", - приводит слова Усика ВВС.

Напомним, в ночь на 21 августа состоялся бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Бой продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей одержал Александр (113-115, 115-113, 116-112). Тем самым украинец сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

Первый поединок с Джошуа, который состоялся в сентябре 2021 года, Усик выиграл единогласным решением судей.

Ранее УНИАН сообщал, что Александр Усик может провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе проти обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри. Скандальный британец принял вызов украинца, который после победы над Джошуа заявил, что готов драться только с Фьюри.

Вас также могут заинтересовать новости: