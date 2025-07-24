Украинский боксер должен выйти на ринг, чтобы защитить пояс WBO.

Украинскому боксеру Александру Усику нашли нового соперника. Всемирная боксерская организация (WBO) официально распорядилась о проведении переговоров по обязательному титульному бою.

На странице WBO в социальной сети Instagram сообщается, что у нашего спортсмена есть всего 30 дней, чтобы достичь соглашения с новозеландским бойцом Джозефом Паркером.

Если же Усик откажется, он будет лишен звания абсолютного чемпиона мира, в его владениях останется три пояса — WBA, WBC и IBF.

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"У сторон есть тридцать дней с момента выдачи настоящего письма для достижения соглашения. Невыполнение этого требования приведет к тому, что данный комитет инициирует процедуру проведения конкурса в соответствии с правилами WBO для соревнований на звание чемпиона мира. Минимальная сумма предложения в тяжелом весе составляет один миллион долларов США", - говорится в сообщении WBO.

Другие новости про Александра Усика

Ранее УНИАН сообщал, что Дюбуа опоздал на бой с Усиком из-за вечеринки. Как известно, в день вечера бокса Усик прибыл на бой вовремя, тогда как Дюбуа - через 45 минут после него - менее чем за два часа до момента выхода в ринг.

При этом команда Дюбуа не прокомментировала причин опоздания.

Также мы рассказывали, кто, по мнению Усика, может стать следующим чемпионом мира. С этим боксером украинец даже выходил на ринг. Дважды.

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