По словам украинца, если этот боксер продолжит тренироваться, то у него есть все шансы завоевать пояс.

Абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал будущую карьеру бывшего обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа. По мнению украинца, британец может снова стать чемпионом мира, цитирует Mail Sport Boxing.

"Может ли Дюбуа стать будущим супертяжелого дивизиона? Да, конечно. Даниэлю сейчас 27 лет, он молодой парень. Если он продолжит тренироваться, думаю, он снова может завоевать пояс", - отметил Усик.

Бой Усик - Дюбуа - что известно

Как писал УНИАН, 20 июля между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа состоялся бой-реванш. На кону были все пояса, звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Видео дня

В пятом раунде Усик отправил Дюбуа в нокдаун, а затем соперник украинца оказался в нокауте. Таким образом украинский спортсмен в третий раз стал абсолютным чемпионом мира и во второй раз - абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

В то же время после такой потрясающей победы украинца обладатель временного титула WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер бросил вызов Усику.

"Отличная работа, Александр. Отдохни, скоро увидимся", - отметил боксер.

В свою очередь легенда бокса Леннокс Льюис раскрыл главную ошибку британца в бою с Усиком. Он считает, что этой ошибкой стало обязательство.

"Он брал на себя слишком много обязательств", - пояснил легендарный боксер.

Вас также могут заинтересовать новости: