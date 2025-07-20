Супербой Усик - Дюбуа: легендарный Льюис раскрыл главную ошибку британца

По словам легенды мирового бокса, молодой Дюбуа взял на себя слишком много обязательств.

Легенда бокса Леннокс Льюис кратко прокомментировал выступление Даниэля Дюбуа против Александра Усика на стадионе "Уэмбли". По его словам, основная ошибка британца - "обязательства", пишет Seconds Out.

"Он брал на себя слишком много обязательств", - отметил последний абсолютный чемпион в тяжелом весе перед эрой Усика.

Напомним, Александр Усик вернул себе титул IBF и стал дважды абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе - уникальное достижение в истории современного бокса. Он также является трехкратным абсолютом в целом, учитывая предыдущее доминирование в тяжелом весе.

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Льюис отметил подвижность и мастерство украинца:

"Усик прекрасно двигается, он великий чемпион и разобрался с Дюбуа. Его постоянное движение - это ключ, особенно против сильных панчеров. Когда вы пытаетесь поймать его - его уже нет".

В то же время Льюис не исключает возвращения Дюбуа на ринг. "Он еще молод, по моему мнению, и он все еще может вернуться. Это тяжелое поражение, но не конец", - сказал он.

Усик против Дюбуа - кто победил

19 июля 2025 года Александр Усик победил Даниэля Дюбуа на стадионе "Уэмбли" и вернул себе титул IBF, став дважды абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Это уже его третье абсолютное чемпионство в целом (вместе с крузервейтом).

Усик доминировал в поединке благодаря подвижности, технике и опыту, оставив Дюбуа без шансов. Победа укрепила его статус легенды мирового бокса.

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