Супербой Усик - Дюбуа: легендарный Льюис раскрыл главную ошибку британца

Легенда бокса Леннокс Льюис кратко прокомментировал выступление Даниэля Дюбуа против Александра Усика на стадионе "Уэмбли". По его словам, основная ошибка британца - "обязательства", пишет Seconds Out.
"Он брал на себя слишком много обязательств", - отметил последний абсолютный чемпион в тяжелом весе перед эрой Усика.
Напомним, Александр Усик вернул себе титул IBF и стал дважды абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе - уникальное достижение в истории современного бокса. Он также является трехкратным абсолютом в целом, учитывая предыдущее доминирование в тяжелом весе.
Льюис отметил подвижность и мастерство украинца:
"Усик прекрасно двигается, он великий чемпион и разобрался с Дюбуа. Его постоянное движение - это ключ, особенно против сильных панчеров. Когда вы пытаетесь поймать его - его уже нет".
В то же время Льюис не исключает возвращения Дюбуа на ринг. "Он еще молод, по моему мнению, и он все еще может вернуться. Это тяжелое поражение, но не конец", - сказал он.
Усик против Дюбуа - кто победил
19 июля 2025 года Александр Усик победил Даниэля Дюбуа на стадионе "Уэмбли" и вернул себе титул IBF, став дважды абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Это уже его третье абсолютное чемпионство в целом (вместе с крузервейтом).
Усик доминировал в поединке благодаря подвижности, технике и опыту, оставив Дюбуа без шансов. Победа укрепила его статус легенды мирового бокса.