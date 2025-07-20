'Огромное уважение': Фьюри прокомментировал победу Усика с жесткими намеками (видео)

Боксер заявил, что Дюбуа не смог победить, но справиться с украинцем якобы может только один человек.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поздравил украинца Александра Усика с триумфальной победой в реванше с Даниэлем Дюбуа.

Как отметил "Цыганский король" в видеообращении, опубликованном в Instagram, Усик показал невероятное выступление в бою с Дюбуа. Это вызывает уважение. В то же время Фьюри сделал намек на трилогию.

"Огромное уважение Александру Усику. Сегодня было невероятное выступление в бою с Даниэлем Дюбуа, хорошим юным парнем, который вышел, чтобы порвать его. Поздравляю обоих мужчин. Александр знает, что есть только один человек, который может его побить. Я сделал это дважды перед этим, и мир это знает. Меня жестко унизили, но я принял это как мужчина", - отметил Фьюри.

Он добавил, что теперь не тратит время на боксерские поединки, а занимается спортом и рутинными домашними делами. Впрочем, Фьюри до сих пор считает себя "лидером и спартанцем".

"Кто бы что ни говорил, я победил в этих боях (обоих поединках против Александра Усика - УНИАН). Гарантирую на 100 процентов. Есть только один лидер. "Цыганский король" - всегда, в любой день недели", - сказал он.

Усик - Дюбуа - кто победил

Как сообщал УНИАН, в ночь с 19 на 20 июля в столице Великобритании, в Лондоне, на стадионе "Уэмбли" состоялся реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. На кону были все пояса, звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

В 5 раунде Дюбуа побывал в нокдауне и оказался в нокауте. Победа украинца!

После боя Александр Усик и американский блогер Джейк Пол провели битву взглядов. Украинец намекнул на дебют в MMA.

Украинец также рассказал историю об ударе, которым нокаутировал соперника. По его словам, этот удар в его команде называют "Иваном".

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