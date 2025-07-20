Усик намекнул на дебют в ММА: кто станет его соперником (видео)

Украинский чемпион и претендент на вероятное соперничество уже провели импровизированную дуэль взглядов на ринге.

Трехкратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик и американский блогер Джейк Пол провели битву взглядов после боя с британцем Даниэлем Дюбуа.

Как сообщил американец в социальной сети X, он выразил уважение к украинцу и бросил ему вызов на бой по правилам ММА.

"Поздравляю одного из величайших тяжеловесов всех времен Александра Усика с огромной победой. Я тебя очень уважаю. Теперь мы проводим матч ММА за всемирный рекорд", - написал Пол.

Во время пресс-конференции Усик допустил, что такой поединок может состояться. Если это произойдет, то бой станет дебютом Усика в ММА.

"Да, это возможно, но надо немножко поработать над этим, чтобы было еще возможнее", - сказал Усик.

Усик - трехкратный чемпион

Как сообщал УНИАН, в ночь с 19 на 20 июля в столице Великобритании, в Лондоне, на стадионе "Уэмбли" состоялся реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. На кону были все пояса, звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Даниэль Дюбуа вышел на ринг с весом в 110,45 кг - это на 5 килограммов больше, чем раньше. Александр Усик же весит 103 кг (в первом бою он весил 100,2 кг).

В 5 раунде Дюбуа побывал в нокдауне и оказался в нокауте. Победа украинца!

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