Состоялся бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

В ночь с 19 на 20 июля в столице Великобритании, в Лондоне, на стадине "Уэмбли" состоялся реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. На кону были все пояса, звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Даниэль Дюбуа вышел на ринг с весом в 110,45 кг — это на 5 килограмм больше, чем раньше. Александр Усик же весит 103 кг (в первом бою он весил 100,2 кг).

Еще до того, как начался этот бой, было известно, что, если Усик выиграет, он станет первым боксером в истории, дважды завоевавшим титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе — в эру четырех поясов (WBA, WBC, IBF, WBO).

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1 раунд. Оба боксера начали действовать активно, не теряясь в обороне с первого раунда.

Большое количество экспертов говорило, что Дюбуа с первых секунд понесется вперед. Но пока оба спортсмена действуют одинаково, пристреливаются и пытаются наносить первые серьезные удары. Усик нанес два серьезных удара с левой, первой раунд закончился.

2 раунд. Все та же активность со стороны обоих боксеров. Первые секунды, первые минуты, особого риска в них нет. Однако многих может напугать то, что Дюбуа занимает центр ринга, тогда как украинец вынужден активно работать ногами и постоянно двигаться, чтобы не оказаться зажатым.

Второй раунд точно за украинцем.

3 раунд. Продолжается активная работа ногами со стороны украинского боксера. Первая минута обошлась без серьезных ударов, но дальше Усик продолжил "наказывать" британца и, в свою очередь, уходить от его ударов.

Обмен ударов. Конец раунда.

4 раунд. Каждый раунд можно говорить об одном и том же - насколько классно Усик работает ногами. Он заставляет Дюбуа бегать за собой и параллельно этому еще и наносить удары по сопернику. Осталась минута.

Усик пару секунд находился в углу. Дюбуа думал, что сможет что-либо сделать украинцу, но тот ловко ушел из засады. Вероятнее всего, большинство из четырех прошедших раундов, "ушли" Усику.

5 раунд. Дюбуа побывал в нокдауне и оказался в нокауте. Победа украинца!

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