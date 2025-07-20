По словам боксера, это был тяжелый удар, который в его команде называют человеческим именем.

Трехкратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поделился эмоциями после триумфальной победы над британцем Даниэлем Дюбуа.

Во время пресс-конференции по итогам боя украинский чемпион ответил, стала ли победа над Дюбуа его лучшей победой в супертяжелом весе.

"Сегодня - да. Я не знаю всех своих поединков, но сегодня - да. Это было здорово, слава Богу", - сказал Усик.

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Кроме того, украинец рассказал историю об ударе, которым нокаутировал соперника. По его словам, этот удар в его команде называют "Иваном".

"Мы готовились к этому поединку с моей командой, с Юрием (Ткаченко - УНИАН). Изучали первый бой и имели много времени - 2 года. Мы готовили комбинации, в частности, удар левой рукой, который называется Иван. Это украинское имя. Иван - это большой парень, который живет в селе, работает на ферме. Казак. Это тяжелый удар. Первый раз я его использовал в 2019-м в США в крузервейте", - сказал Александр.

Усик - Дюбуа - кто победил

Как сообщал УНИАН, в ночь с 19 на 20 июля в столице Великобритании, в Лондоне, на стадионе "Уэмбли" состоялся реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. На кону были все пояса, звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

В 5 раунде Дюбуа побывал в нокдауне и оказался в нокауте. Победа украинца!

После боя Александр Усик и американский блогер Джейк Пол провели битву взглядов. Украинец намекнул на дебют в MMA.

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