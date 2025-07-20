Новозеландский боксер обратился к Усику после его триумфа на "Уэмбли" и напомнил об обязательном титульном бое.

Обладатель временного титула WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) поздравил Александра Усика с победой над Даниэлем Дюбуа, которую тот одержал 19 июля техническим нокаутом в пятом раунде на стадионе "Уэмбли".

Эта победа сделала Усика двукратным абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. После поединка Паркер опубликовал в соцсети Х короткое видео с поздравлением, в котором обратился к украинцу:

"Отличная работа, Александр. Отдохни, скоро увидимся" - написал боксер из Новой Зеландии, фактически намекнув на возможный титульный бой между ними.

На кадрах Паркер обнимает Усика, поздравляя с победой, и говорит, что станет его следующим соперником. Зато Усик отвечает, что пока не знает. "Понимаешь, я хочу отдохнуть", - сказал он.

Бой Усика против Паркера - что нужно знать

Напомним, после поединка с Дюбуа Усик обязан провести защиту титула WBO против Паркера, иначе рискует потерять пояс. Ожидается, что переговоры об этом бое начнутся уже в ближайшее время.

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