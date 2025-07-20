Усик может потерять титул абсолютного чемпиона мира: что случилось

Похожая ситуация уже случалась после первого боя с Тайсоном Фьюри.

Вечером 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоялось грандиозное боксерское шоу, главным событием которого стал реванш между Александром Усиком (Украина) и Даниэлем Дюбуа (Великобритания) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Украинец победил, но может потерять титул, пишет Sport.ua.

В пятом раунде Усик отправил соперника в нокдаун, а затем нокаутировал британца, досрочно завершив бой. Таким образом, украинец во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Однако триумф Усика может быть недолгим. Еще до реванша с Дюбуа WBO обязала Усика провести бой с Джозефом Паркером, но позволила временную отсрочку ради поединка за абсолют. Теперь же украинец должен обязательно встретиться на ринге с Паркером, иначе будет вынужден отдать титул WBO.

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Похожая ситуация уже случалась после первого боя с Тайсоном Фьюри, когда Усик потерял пояс IBF из-за невозможности провести обязательную защиту.

Усик - Дюбуа - главные новости

В ночь с 19 на 20 июля в столице Великобритании, в Лондоне, на стадионе "Уэмбли" состоялся реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. В 5 раунде Дюбуа побывал в нокдауне и оказался в нокауте. Победа украинца!

Украинец рассказал историю об ударе, которым нокаутировал соперника. По его словам, этот удар в его команде называют "Иваном".

Легенда бокса Леннокс Льюис коротко прокомментировал выступление Даниэля Дюбуа против Александра Усика на стадионе "Уэмбли". По его словам, основная ошибка британца - "обязательства".

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