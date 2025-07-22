Дюбуа был вынужден добираться до арены пешком через толпу.

Британский боксер Даниэль Дюбуа опоздал на бой против украинца Александра Усика из-за масштабной вечеринки, которую организовал его отец, пишет talkSport.

Как известно, в день вечера бокса Усик прибыл на бой вовремя, тогда как Дюбуа - через 45 минут после него - менее чем за два часа до момента выхода в ринг. При этом команда Дюбуа не прокомментировала причин опоздания.

Однако ведущий talkSport Саймон Джордан заявил, что причиной была вечеринка, которую организовал отец боксера. Отмечается, что вечеринка состоялась в день боя с Усиком в доме Дюбуа, на нее было приглашено несколько десятков гостей.

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"Перед самым боем отец Дюбуа устроил дома вечеринку, 50, 60, 70 человек, которых он (Даниэль) даже не знает. И Даниэль был вынужден куда-то поехать, потому что никого не знает", - рассказал Джордан.

Как рассказывает Mirror, гостей, прибывших на вечеринку, после нее перевезли на арену на специально аккредитованных автомобилях, а Дюбуа позже на ринг отвез его отец. Однако из-за того, что автомобиль, на котором он ехал, был не аккредитован, а возле арены уже собралась толпа, боксеру пришлось идти пешком к ней.

Кроме того, на входе на сам стадион возник хаос, когда часть гостей не пустили на арену. Тогда окружение Дюбуа начало угрожать охранникам, что в случае не пропуска гостей британца, он вообще не выйдет в ринг.

Бой Усик-Дюбуа

19 июля 2025 года Александр Усик победил Даниэля Дюбуа на стадионе "Уэмбли" и вернул себе титул IBF, став дважды абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

В то же время после матча Усик выразил убеждение, что Дюбуа может снова стать чемпионом мира.

"Даниэлю сейчас 27 лет, он молодой парень. Если он продолжит тренироваться, думаю, он снова может завоевать пояс", - отметил Усик.

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