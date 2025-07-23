Значительную часть гонорара, который украинец заработал за этот поединок, придется заплатить государству.

Легендарный украинский боксер Александр Усик должен заплатить около 30 миллионов долларов (более миллиарда гривень) налога за доход, полученный в результате победы над британцем Даниэлем Дюбуа, заявил адвокат Роман Симутин в комментарии "Новини.LIVE".

Спортсмен получил за этот поединок рекордные 132 миллиона долларов, поэтому, согласно Налоговому кодексу Украины, он, как резидент, получающий доход за пределами страны, обязан задекларировать его.

Также Усику необходимо уплатить 18% налога на доходы физлиц (~23,81 миллиона долларов или около 995 миллионов гривень) и 5 процентов военного сбора (~6,6 миллиона долларов или около 275,7 миллионов гривень).

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Общая сумма налога, по данным Симутина, составляет 1 млрд 270,3 млн гривень. "Если налоги уже уплачены в стране, в которой этот доход был получен, то повторно платить налоги в Украине не нужно, если есть соглашение об избежании двойного налогообложения и документы, подтверждающие уплату налогов с конкретного дохода", - добавил эксперт.

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Ранее УНИАН сообщал, что Усика отстранили от бокса после победы над Дюбуа. Однако ничего критического в этой ситуации, как оказалось, нет. Это стандартная медицинская практика. Подробнее - в материале.

Кроме того, мы рассказывали, что Дюбуа и вовсе опоздал на бой с Усиком. Это произошло из-за вечеринки. "Перед самым боем отец Дюбуа устроил дома вечеринку, 50, 60, 70 человек, которых он (Даниэль) даже не знает. И Даниэль был вынужден куда-то поехать, потому что никого не знает", - рассказал ведущий talkSport Саймон Джордан.

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