Это стандартная процедура, когда бойца отстраняют даже в случае победы над соперником.

Вечером 19 июля стадион "Уэмбли" в Лондоне стал ареной для грандиозного боксерского шоу, главным событием которого стал реванш за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. После поединка обоих боксеров отстранили от бокса, пишет Sport Bible.

Усик провел бой уверенно и технично, завершив его досрочно в пятом раунде. Сперва украинец отправил соперника в нокдаун, а уже через несколько минут оформил чистый нокаут.

После боя и Усика, и Дюбуа временно отстранили от бокса. Это стандартная медицинская практика - даже в случае победы, если боец получил повреждения.

Видео дня

По данным инсайдеров, Усика могут отстранить максимум на семь дней - для восстановления и медицинского наблюдения. Физически Усик покинул арену в хорошей форме.

На сколько боксера могут отстранить от бокса?

В профессиональном боксе дисквалификация (отстранение) - это не наказание, а стандартная процедура безопасности, которая предусматривает обязательный период отдыха для спортсмена. Это позволяет организму бойца полностью восстановиться и предотвращает перегрузки.

Согласно международным медицинским нормам:

Минимальное отстранение - 7 дней для каждого бойца после боя.

Поражение техническим нокаутом предусматривает отдых не менее 30 дней.

Поражение чистым нокаутом - не менее 60 дней без боев.

Вас также могут заинтересовать новости: