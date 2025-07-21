Шутка украинского комика превратилась в интернет-мем и дипломатическую фразу от чемпиона Усика.

Во время финальной пресс-конференции перед реваншем с Дэниелом Дюбуа Александр Усик неожиданно обратился к команде противника на английском: "Don't push the horses", что буквально означает "Не гоните лошадей" (украинский эквивалент англоязычной фразы "hold your horses" - "не спеши").

Don't push the horses - откуда взялась мемная фраза

Как сообщает УНИАН, истоки этой фразы комичны. Она не придумана Усиком, а происходит от украинского комика Василия Харизмы. Именно он в 2024 году в шоу "Interesting English" использовал ее как юмористический перевод "hold your horses". Фрагмент шоу с этой фразой стал вирусным, а сама фраза - мемом.

Фраза, использованная Усиком, дала новый толчок мемам. Ее начали активно использовать как звук для TikTok и Instagram. Видео с Харизмой в TikTok сравнивают с выступлением Усика на пресс-конференции.

Представители команды Дюбуа были удивлены, услышав эту фразу. Промоутер Фрэнк Уоррен даже в шутку попросил переводчика, а тренер Дон Чарльз признался, что не понял фразу.

На этот момент отреагировал и Василий Харизма. В своем TikTok он опубликовал мемное видео, в котором сравнил себя с Усиком.

Усик - Дюбуа - главные новости реванша

Реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, состоявшийся 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, стал завершением спора, который начался еще в 2023 году.

Первый бой между боксерами состоялся в августе 2023 года в Польше, где Усик одержал победу техническим нокаутом в 9-м раунде. Тогда бой вызвал споры из-за удара Дюбуа по корпусу, который команда британца считала легальным, а рефери - ниже пояса. Это породило требования реванша.

В 2025 году Дюбуа получил второй шанс, на этот раз - в поединке за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако Усик не оставил шансов: уже в пятом раунде он нокаутировал Дюбуа, одержав убедительную победу.

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