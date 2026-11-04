Бывший муж Свитолиной официально завершил 22-летнюю карьеру в теннисе

В октябре Свитолина сообщила о разводе.

На турнире Paris Masters состоялась официальная церемония, посвященная завершению 22-летней профессиональной карьеры Гаэля Монфиса, бывшего мужа украинской теннисистки Элины Свитолиной.

Как пишет Independent, 40-летний Монфис планировал завершить карьеру, выступив в последний раз на парижском турнире. Однако в октябре он тихо ушел из спорта - его имя просто появилось в списке неактивных игроков Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) без каких-либо пояснений. Это произошло на фоне распада его брака с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

За свою карьеру Монфис завоевал 13 титулов ATP в одиночном разряде: первый трофей он взял в Польше в 2005 году, а последний – в Окленде в январе 2025 года, став при этом самым возрастным теннисистом в мужском туре, выигравшим турнир.

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Его лучшими результатами на турнирах Большого шлема стали выходы в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2008) и Открытого чемпионата США (2016), а в мировом рейтинге он поднимался до шестой строчки. Его путь на турнирах Большого шлема завершился на Открытом чемпионате США в этом году, где во втором круге он уступил американцу Лернеру Тиену.

Развод Свитолиной и Монфиса

Напомним, 19 октября украинская теннисистка Элина Свитолина сообщила, что разводится со своим мужем, теннисистом Гаэлем Монфисом. Элина и Гаэль сыграли свадьбу в 2021 году в Женеве. Через год у них родилась дочь Скай.

Свитолина рассказала, что причин, по которым она решила расстаться с мужем – французским теннисистом Гаэлем Монфисом – после пяти лет брака, было несколько. Теннисистка написала, что, прожив более 4,5 лет в условиях войны, она поняла, что не чувствует себя по-настоящему счастливой. Также спортсменка добавила, что некоторые вещи слишком личны, чтобы делиться ими публично.

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