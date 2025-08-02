Сейчас команда боксера ведет переговоры.

После победы Александра Усика над Даниэлем Дюбуа все внимание сосредоточено на том, с кем встретится Усик в следующем матче. В качестве возможных вариантов рассматривается обязательная защита титула против Джозефа Паркера и третий бой против Тайсона Фьюри.

При этом, как пишет Seconds Out, директор команды Усика Сергей Лапин рассказал, что работа в этом направлении уже ведется и рассматриваются несколько вариантов, среди них – поединок с американским блогером Джейком Полом по правилам MMA.

"Мы рассматриваем несколько вариантов, уделяя особое внимание тем, кто имеет смысл как с точки зрения спорта, так и с точки зрения зрительского интереса и статуса. Практически каждый боец вызывал Джейка Пола. Но наша история другая", - сказал он.

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Лапин отметил, что ММА для украинского боксера – "это нечто нестандартное", и это может стать "масштабным шоу".

"Мы не говорим о боксёрском поединке с Александром Усиком, без обид, но в ММА шансы более равны. У Джейка есть опыт, а Александру придётся быстро адаптироваться. Это может стать масштабным шоу с огромной мировой аудиторией".

Лапин добавил, что переговоры еще ведутся, но в случае их успешного завершения "бой может состояться в начале следующего года".

Напомним, после боя с Даниэлем Дюбуа Джейк Пол бросил Усику вызов на бой по правилам ММА. Усик допустил, что такой поединок может состояться.

Другие соперники Усика

Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) официально распорядилась о проведении переговоров по обязательному титульному бою Усика с Джозефом Паркером. Сообщается, что у нашего спортсмена есть всего 30 дней, чтобы достичь соглашения с Паркером.

При этом промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен, рассказал, что цыганский король планирует драться с Усиком.

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