Клуб оценивает украинского кипера как минимум в 10 млн евро.

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо начал формировать состав на следующий год и выбрал шестерых футболистов, с которыми может попрощаться уже в ближайшее время.

Об этом пишет "Madrid-barcelona". Сообщается, что украинский голкипер Андрей Лунин попал в этот список несмотря на то, что клуб доволен его ролью в команде.

Отмечается, что Флорентино Перес готов отпустить украинского вратаря минимум за 10 миллионов евро.

"Хаби Алонсо считает приоритетом усиление некоторых ключевых позиций для повышения конкурентоспособного уровня команды. Кроме того, он видит в этом идеальную возможность подписать игроков, которые соответствуют его стилю игры", – пишет источник.

Украинцы в топ-клубах Европы

Напомним, ранее стало известно, что другой украинец может покинуть один из топ-клубов Европы. Речь идет об Илье Забарном, который, по данным Vipsg.fr, "разочаровал" руководство "ПСЖ", поскольку "не смог убедить его ни своей солидностью, ни зрелостью".

Тогда сообщалось, что на замену украинскому защитнику "ПСЖ" рассматривают Марио Хилу, который является воспитанником Реал Мадрида и выступает за "Лацио". Главный тренер просит руководство приобрести опытного центрбека, который сможет немедленно давать результат на поле.

