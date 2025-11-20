Парижский клуб рассматривает вариант покупки Марио Хилу из "Лацио".

Французский футбольный клуб "ПСЖ" рассматривает вариант покупки нового центрального защитника из-за того, что украинец Илья Забарный "разочаровал и не смог убедить ни своей солидностью, ни зрелостью". Об этом сообщает Vipsg.fr.

"Станет ли Забарный следующим трансферным провалом для ПСЖ? Подписанный за солидный гонорар, украинский защитник в начале своей карьеры в ПСЖ переживает трудности. Сейчас клуб дает своим новичкам время закрепиться в этой уникальной ситуации. Но это не значит, что Париж не будет вербовать игроков в этой зоне поля. Совсем наоборот", - пишет издание.

Сообщается, что главный тренер парижан просит владельцев клуба приобрести опытного центрбека, который сможет немедленно давать результат на поле. Отмечается, что вариантом замены Забарному рассматривают Марио Хилу, который является воспитанником Реал Мадрида и выступает за "Лацио". Впрочем, этого исполнителя также рассматривают и другие клубы - в частности уже упомянутый Реал, а также Интер и Милан.

Ранее стало известно, что первым соперником сборной Украины по футболу в плей-офф квалификации к чемпионату мира 2026 может стать одна из четырех сборных - Швеция, Румыния, Северная Македония или Северная Ирландия.

Полуфинальные матчи плей-офф состоятся 26 марта 2026 года. А финалы пройдут уже через пять дней. В случае победы в полуфинале, сборная Украины разыграет путевку на ЧМ-2026 с командой из 2 или 3 корзин.

