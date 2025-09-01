Украинский защитник рассказал о сложившейся ситуации.

Украинский защитник Илья Забарный вынужден взаимодействовать с россиянином-одноклубником Матвеем Сафоновым на профессиональном уровне, продолжая выполнять свои обязательства перед "ПСЖ".

"У меня есть четкая гражданская позиция: в моей стране четвертый год идет полномасштабная война. Россияне — агрессоры, которые тщетно пытаются уничтожить украинскую свободу и независимость. Война продолжается, я не поддерживаю никаких отношений ни с одним россиянином", - заявил он в комментарии для YouTube-канала "Футбол 360".

Также Забарный подчеркнул, что полностью поддерживает полную изоляцию российского футбола по всему миру до момента, пока не закончится война.

"Хочу поблагодарить ПСЖ, один из лучших клубов мира, за возможность представлять свою страну на международной арене и играть на самом высоком уровне", — отметил спортсмен.

Илья Забарный в "ПСЖ" - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что ПСЖ удалось "подружить" украинского центрбэка и российского вратаря. "Они уже хорошие друзья в парижской раздевалке. Они летели бок о бок в самолете на финал Суперкубка УЕФА", - написало одно из спортивных изданий.

Кроме того, мы рассказывали про то, как прошел первый матч Забарного в основном составе. По словам главного тренера парижского клуба, украинец вписывается в тот стиль игры, который ему нравится.

