Португальский клуб хочет получить за голкипера 40 миллионов евро плюс дополнительные бонусы.

Клубы Английской премьер-лиги усиливают интерес к украинскому вратарю Анатолию Трубину, который выступает за португальскую "Бенфику", сообщает портал Givemesport. Источник отмечает, что трансфер может состояться уже в январе этого года.

Отмечается, что за Трубиным следят сразу несколько английских клубов. И по данным источника, сейчас ведется подготовка к зимнему трансферу вратаря. Сам Трубин, несмотря на постоянный интерес к нему из Германии и Испании, хотел бы также сыграть в АПЛ, отмечает виждання.

Между тем "Бенфика" готова попрощаться с украинцем, однако клуб будет рассматривать предложения на сумму от 40 миллионов евро плюс дополнительные бонусы.

Напомним, ранее сообщалось, что другой украинский голкипер Андрей Лунин также может сменить клуб уже этой зимой. Отмечалось, что главный тренер "Реал Мадрида" Хаби Алонсо начал формировать список футболистов, от которых клуб может отказаться в следующем году. В этот список попал в том числе и Лунин, за которого "королевский клуб" хочет получить не менее 10 млн евро в случае продажи.

Также ранее стало известно, что Илья Забарный может покинуть "ПСЖ". По данным источника, защитники "разочаровал" руководство клуба, так как "не смог убедить его ни своей солидностью, ни зрелостью".

