Накануне португальцы проиграли азербайджанскому "Карабаху" со счетом 3:2.

Португальская "Бенфика" объявила об увольнении главного тренера Бруну Лаже на фоне поражения от "Карабаха" в Лиге чемпионов. Об этом во время пресс-конференции сообщил президент клуба Руи Кошта.

В частности он заявил, что это "была тяжелая неделя", после которой клубу надо "сменить курс" менеджмента и сосредоточиться на выполнении целей на сезон.

"Считаю, что пришло время меняться, именно чтобы избежать опасности для сезона. Специалист, который приходит [возглавить клуб], должен быть тренером-победителем. Тренер, представляющий клуб такого размера, должен быть способен вывести эту команду на необходимый уровень и дать нам желаемые титулы", - добавил Кошта.

Также Кошта отметил, что планирует объявить имя нового тренера уже к следующему матчу, который состоится в субботу. Он не назвал кандидатуру, однако ВВС пишет о возможном возвращении в клуб Жозе Моуриньо. Ранее "Особенный" потерял должность в "Фенербахче" после вылета турецкого клуба из плейоф Лиги чемпионов от той же "Бенфики".

Также о том, что Моуриньо ведет переговоры с "Бенфикой", пишет итальянский инсайдер Фабрицио Романо. Он также отметил, что "сделка может быть заключена в ближайшее время".

Напомним, сейчас за "Бенфику" выступают два украинца - голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков. Накануне португальский клуб провел первый матч в нынешней Лиге Чемпионов, в котором уступил азербайджанскому "Карабаху" со счетом 3:2. В этой встрече Судаков отметился двумя ассистами. А решающий гол за "Карабах" забил другой украинец - Алексей Кащук, который вышел на замену.

Другие новости футбола

Ранее Украина провела первые матчи отбора на Чемпионат Мира 2026. В первой встрече против Франции подопечные Реброва уступили со счетом 2:0. Вторая игра со сборной Азербайджана закончилась ничьей, 1:1.

Впрочем, по мнению суперкомпьютера, Украина все еще остается фаворитом на второе место в своей группе. Шансы на это, по мнению аналитиков, составляют 69%. Тогда как успех Исландии оценивают в более чем два раза меньше.

