Сборная Украины провела второй матч в рамках квалификации Чемпионата мира по футболу-2026.

Во вторник, 9 сентября, Украина провела свой второй поединок в рамках отборочного этапа Чемпионата мира по футболу-2026. Наша сборная встретилась с Азербайджаном. И не смогла победить...

Первый тайм, если коротко, прошел "никак". Украина нанесла лишь один удар в створ ворот соперника, при пяти ударах в целом. Азербайджан нанес всего два удара, один из которых мог залететь в ворота Украины.

Но второй тайм начался гораздо лучше. Уже через несколько минут после выхода на поле, Георгий Судаков вывел Украину вперед. На 68 минуте у ворот Украины было опасно. Наша сборная могла пропустить, но этого, к счастью, не произошло. Однако "недолго музыка играла", на 72 минуте в ворота Украины назначили пенальти за игру рукой Зинченко в штрафной зоне.

Махмудов не упустил этот шанс и сравнял счет. После этого момента у Украины было более 20 минут на то, чтобы выйти вперед. Однако ни один момент не удалось завершить голом.

Чемпионат Мира Квалификация. Группа D.

Азербайджан – Украина – 1:1

Голы: Махмудов, 72 (пен.) – Судаков, 51

Предупреждение: Дадашов, 42 – Калюжный, 57, Зинченко, 70

Азербайджан: Магомедалиев, Джафаргулиев, Кривоцюк, Мустафазаде, Бадалов, Алиев (А. Гусейнов, 66), Ахмедзаде (Байрамов, 53), Махмудов, Хайбулаев (Абдуллазаде, 78), Дадашов (А. Нуриев, 66), Эмрели (Гурбанлы, 66).

Украина: Трубин, Зинченко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Бондаренко (Волошин, 75), Калюжный (Ярмолюк, 61), Очеретько (Шапаренко, 75), Судаков, Ванат (Довбык, 61), Зубков.

Ранее УНИАН сообщал, что наша национальная сборная проиграла первый матч в квалификации Чемпионата мира по футболу. Украина проиграла Франции со счетом 0:2.

Кроме того, мы рассказывали, кто же является лучшим футболистом в нашей сборной, по мнению звезды "Реала" и сборной Франции Килиана Мбаппе. Главное замечание — этот спортсмен не входит в стартовый состав.

