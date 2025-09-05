Матч состоялся в польском Вроцлаве.

Национальная сборная Украины по футболу в первом матче отборочного турнира к Чемпионату мира-2026 проиграла сборной Франции со счетом 0:2.

Счет в матче открыл Олисе уже на 10-й минуте, который после контратаки пробил в угол ворот Трубина. Счет удвоил в конце встречи Мбапе - он "убрал" Забарного и катнул мяч мимо украинского голкипера.

Чемпионат Мира Квалификация. Группа D.

Украина - Франция - 0:2

Голы: Олисе (10), Мбаппе (82)

Украина: Трубин, Зинченко (Волошин, 87), Матвиенко, Забарный, Конопля, Гуцуляк, Калюжный, Судаков (Бондаренко, 83), Ярмолюк (Очеретько, 83), Зубков (Назаренко, 76), Довбик (Ванат, 7

Франция: Меньян, Динь, Упамекано, Конате, Кунде (Гюсто, 92), Тчуамэни, Коне, Дуэ (Дембеле, 46; Экитике, 81), Олисе (Аклиуш, 92), Барколя (Рабё, 76), Мбаппе.

