В Kennedy Center в Вашингтоне состоялась жеребьевка финального раунда Чемпионата мира-2026 по футболу.
Важно, что во время жеребьевки 48 сборных были поделены на 8 групп по 4 команды. Среди них была и сборная Украины как участник плей-офф квалификации.
Украина попадет в группу F с Нидерландами, Японией и Тунисом, если пройдет плей-офф отбора.
В марте следующего года наша сборная будет играть в плей-офф ЧМ. В случае победы над сборной Швеции и победителем пары Польша - Албания она получит право выступать на основном турнире.
Результаты жеребьевки ЧМ-2026 по футболу
А: Мексика, Республика Корея, Южная Африка, победитель плейоф Европы (Дания/Северная Македония/Чехия/Ирландия).
В: Канада, Швейцария, Катар, победитель плейоф Европы (Италия/Северная Ирландия/Вельс/Босния и Герцеговина).
С: Бразилия, Марокко, Шотландия, Гаити.
D: США, Австралия, Парагвай, победитель плейоф Европы (Турция/Румыния/Словакия/Косово).
E: Германия, Эквадор, Кот-д'Ивуар, Кюрасао.
F: Нидерланды, Япония, Тунис, победитель плейоф Европы (Украина/Швеция/Польша/Албания)
G: Бельгия, Иран, Египет, Новая Зеландия.
H: Испания, Уругвай, Саудовская Аравия, Кабо-Верде.
I: Франция, Сенегал, Норвегия, победитель межконтинентального плейофа (Ирак/Боливия/Суринам).
K: Аргентина, Австрия, Алжир, Иордания.
J: Португалия, Колумбия, Узбекистан, победитель межконтинентального плейофа (ДР Конго/Ямайка/Новая Каледония).
L: Англия, Хорватия, Панама, Гана.
Стоит отметить, что в плей-офй Чемпионата мира-2026 выйдут по топ-2 каждой группы, а также восемь лучших команд, финиширующих третьими.
Выступления Украины на отборе к ЧМ
Украина заняла второе место в группе с Францией, Исландией и Азербайджаном. В решающем матче против Исландии Украина смогла одержать домашнюю победу, которая была единственным вариантом для выхода в плей-офф.