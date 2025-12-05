В марте следующего года наша сборная будет играть в плей-офф ЧМ.

В Kennedy Center в Вашингтоне состоялась жеребьевка финального раунда Чемпионата мира-2026 по футболу.

Важно, что во время жеребьевки 48 сборных были поделены на 8 групп по 4 команды. Среди них была и сборная Украины как участник плей-офф квалификации.

Украина попадет в группу F с Нидерландами, Японией и Тунисом, если пройдет плей-офф отбора.

В марте следующего года наша сборная будет играть в плей-офф ЧМ. В случае победы над сборной Швеции и победителем пары Польша - Албания она получит право выступать на основном турнире.

Результаты жеребьевки ЧМ-2026 по футболу

А: Мексика, Республика Корея, Южная Африка, победитель плейоф Европы (Дания/Северная Македония/Чехия/Ирландия).

В: Канада, Швейцария, Катар, победитель плейоф Европы (Италия/Северная Ирландия/Вельс/Босния и Герцеговина).

С: Бразилия, Марокко, Шотландия, Гаити.

D: США, Австралия, Парагвай, победитель плейоф Европы (Турция/Румыния/Словакия/Косово).

E: Германия, Эквадор, Кот-д'Ивуар, Кюрасао.

F: Нидерланды, Япония, Тунис, победитель плейоф Европы (Украина/Швеция/Польша/Албания)

G: Бельгия, Иран, Египет, Новая Зеландия.

H: Испания, Уругвай, Саудовская Аравия, Кабо-Верде.

I: Франция, Сенегал, Норвегия, победитель межконтинентального плейофа (Ирак/Боливия/Суринам).

K: Аргентина, Австрия, Алжир, Иордания.

J: Португалия, Колумбия, Узбекистан, победитель межконтинентального плейофа (ДР Конго/Ямайка/Новая Каледония).

L: Англия, Хорватия, Панама, Гана.

Стоит отметить, что в плей-офй Чемпионата мира-2026 выйдут по топ-2 каждой группы, а также восемь лучших команд, финиширующих третьими.

Выступления Украины на отборе к ЧМ

Украина заняла второе место в группе с Францией, Исландией и Азербайджаном. В решающем матче против Исландии Украина смогла одержать домашнюю победу, которая была единственным вариантом для выхода в плей-офф.

