Матч состоялся на стадионе "Лейгардальсведлюр" в городе Рейкьявик.

Сборная Украины по футболу провела матч третьего тура отбора к чемпионату мира 2026 года против национальной команды Исландии. Игра закончилась со счетом 3:5 в пользу "желто-голубых".

Украинскую сборную на 14-й минуте вывел вперед Малиновский, который в касание пробил голкипера исландцев после прострела Миколенко. Однако на 35-й минуте счет в матче сравнял Эллертссон, который воспользовался попойкой Трубина. В конце тайма после суматохи в штрафной маданчику хозяев забил Гуцуляк, а уже в добавленное время преимущество Украины увеличил тот же Малиновский: он пробил из-за пределов штрафной точно в девятку ворот, сделав счет 1:3.

На 59-й минуте отставание своей команды сократил Гудмундссон, который головой замкнул подачу с франга, а на 75-й он сравнял счет в матче. Однако на 85-й минуте Калюжный снова вывел Украину вперед, а Очеретько увеличил наше преимущество до двух мячей - 3:5.

Чемпионат Мира. Квалификация. Группа D

Исландия - Украина - 3:5

Голы: Эллертсон (35), Гудмундссон (59, 75) - Малиновский (14, 45+5), Гуцуляк (45), Калюжный (85), Очеретько (88)

Предупреждения: Гудёнсен (41) - Матвиенко (65), Конопля (68), Миколенко (83)

Исландия: Оулафсон, Пальсон, Ингасон, Гретарсон, Эллертсон, Гудмундссон, Йоуханнессон, Харальдсон, Магнусон (Тоумассон, 69), Тортстейнсон (Хлинссон, 69), Гудьонсен

Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Гуцуляк, Малиновский, Калюжный, Шапаренко (Очеретько, 70), Судаков (Волошин, 39), Ванат (Довбык, 70)

Матч прошел на стадионе "Лейгардальсведлюр" в городе Рейкьявик. Таким образом, после трех сыгранных туров сборная Украины занимает второе место в группе D отбора на Чемпионат мира 2026 года.

Выступления Украины в отборе на ЧМ-2026

В стартовых матчах квалификации на Мундиаль команда Сергея Реброва проиграла Франции (0:2) и сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). Таким образом, после двух туров она занимала 3-е место в группе, имея в своем активе лишь один зачетный балл.

