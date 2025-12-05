Также в отчете упоминаются драки, блокирование зрителями лестниц и вторжение на поле 9 человек, что повлияло на матч.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) за то, что на матче 26 марта 2024 года во Вроцлаве в Польше был развернут антироссийский баннер, говорится в решении Дисциплинарной комиссии организации.

По словам делегата УЕФА, украинские болельщики, которые находились в нижнем секторе B, зажгли синие и желтые дымовые шашки, а также развернули плакат с надписью: "Russia is a terrorist state" ("Россия - террористическое государство", - прим. ред).

Указывается, что этот баннер можно было увидеть и на предыдущем матче Украины против Боснии и Герцеговины.

Видео дня

Кроме этих инцидентов, которые повлияли на матч, в отчете упоминаются и драки, акты вандализма, блокирование зрителями лестниц и вторжение на поле 9 человек с разных трибун и секторов после финального свистка и во время праздничного круга почета домашней команды.

Поэтому, в решении указывается, что комиссия постановила "наложить штраф в размере 15 000 евро на Украинскую ассоциацию футбола за передачу провокационного сообщения, которое не соответствует спортивному мероприятию".

Примечательно, что кроме этого, Украинская ассоциация футбола получила штрафы в размере 9 000 евро за использование болельщиками пиротехники и 10 000 евро за вторжение на игровое поле. Таким образом, общая сумма штрафа составляет 34 000 евро.

Последние новости футбола

Ранее УНИАН сообщал, что бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко высказал мнение, что кризис киевского футбольного клуба "Динамо" заключается не только в его бывшем главном тренере Александре Шовковском. Он добавил, что проблема в менеджменте. Левченко отметил, что история Шовковского должна стать примером для многих других тренеров.

Также мы писали, что ведущий Михаил Спиваковский рассказал, что киевское "Динамо" рассматривает возможность назначения на пост главного тренера иностранца. По словам ведущего, уже был разговор с одним из кандидатов. Однако Спиваковский не знает, есть ли уже решение. Примечательно, что "Динамо" впервые в истории существования клуба проиграло три подряд матча в УПЛ.

Вас также могут заинтересовать новости: