Причина кризиса "Динамо" в менеджменте, считает Евгений Левченко.

Кризис киевского "Динамо" заключается не только в его бывшем главном тренере Александре Шовковском.

Такое мнение в комментарии для "Экспресс" высказал бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко.

"Проблема не только в Шовковском. Он работал, как мог. Проблемы спрятаны глубже, в менеджменте. Впрочем, его история должна стать примером для многих других тренеров. Они должны понимать, что перед тем, как возглавить сильный клуб, надо пройти все ступени, начиная от детско-юношеского футбола", - сказал Левченко.

"Черная полоса" киевлян

Напомним, ранее киевское "Динамо" продолжило свою серию поражений в чемпионате Украины, уступив аутсайдеру турнира Полтаве. На матч, который закончился со счетом 2:1, киевляне впервые в этом сезоне вышли под председательством Игоря Костюка - временно исполняющего обязанности главного тренера "Динамо".

Тем временем СМИ узнали, что клуб рассматривает вариант с приглашением иностранца на должность главного тренера киевлян. По данным ТаТоТаке, руководство клуба уже провело разговор с одним из кандидатов. Однако результаты этого разговора пока неизвестны.

