Ранее киевский клуб уволил главного коуча Александра Шовковского.

В киевском "Динамо" рассматривают возможность назначения на пост главного тренера иностранца. Об этом в эфире "ТаТоТаке" рассказал ведущий Михаил Спиваковский.

"У президента клуба был уже разговор с одним из кандидатов. Не знаю, чем закончился. И это иностранец. То есть вектор какой-то такой", - сказал Спиваковский.

Напомним, что после неудачного выступления в еврокубках, киевский клуб уволил главного коуча "Динамо" Александра Шовковского вместе с тренерским штабом. Это произошло после поражения "бело-синих" в Лиге Конференций от кипрской "Омонии" со счетом 2:0.

Видео дня

"Динамо" проиграли первый матч после увольнения Шовковского

Перед этим "Динамо" впервые в истории существования клуба проиграло три подряд матча в УПЛ. После увольнения Шовковского, временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначили Игоря Костюка, наставника "Динамо" U19".

В первом же матче киевляне продлили серию неудач до четырех матчей. Команда проиграла "Полтаве", которая находится на последнем месте в турнирной таблице УПЛ, со счетом 2:1.

Сейчас киевляне занимают седьмую строчку в УПЛ, имея в запасе 20 очков после 14 сыгранных туров. "Динамо" отстает от первого места на 11 очков, ровно такой же отрыв у команды Костюка от последнего места в турнирной таблице.

Вас также могут заинтересовать новости: