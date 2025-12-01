Эта игра была первой во главе "Динамо" для нового исполняющего обязанности главного тренера киевлян Игоря Костюка.

Сегодня, 1 декабря 2025 года, состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и "Полтавой". Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу полтавского клуба.

Матч прошел на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Эта игра была первой во главе "Динамо" для нового исполняющего обязанности главного тренера киевлян Игоря Костюка.

Уже на 45+1-й минуте нападающий "Полтавы" Владимир Одарюк забил первый гол в ворота соперника, открыв счет в матче. Во втором тайме на 73-й минуте Евгений Мисюра забил второй гол для "Полтавы".

Видео дня

На 79-й минуте матча киевляне сократили отставание. Полузащитник "Динамо" Александр Яцык забил гол головой после навеса с левого фланга. Тем не менее, это не помогло столичному клубу избежать поражения.

Клуб "Динамо" расположился на 7-м месте в турнирной таблице УПЛ. Полтавский клуб остается на 16-м месте в таблице.

"Динамо" уволило Шовковского и его штаб - что известно

Напомним, что ранее футбольный клуб "Динамо" уволил Александра Шовковского с должности главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера назначен наставник "Динамо" U19 Игорь Костюк.

27 ноября киевское "Динамо" уступило кипрскому клубу "Омония" в рамках Лиги конференций. "Бело-синие" проиграли со счетом 0:2. За предыдущие три тура в Лиге конференций "Динамо" набрало лишь три очка.

Вас также могут заинтересовать новости: