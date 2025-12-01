Для участников Olympic Dreams эта встреча стала моментом, объединившим духовную силу, вдохновение и ответственность продолжать свой путь, представляя миру Украину.

26 ноября, на общей аудиенции Папы Римского Льва XIV на площади Святого Петра состоялось событие, которое навсегда останется в истории проекта Olympic Dreams и в сердцах его спортсменов.

Папа Лев XIV лично подошёл к группе украинских спортсменов проекта, тепло поприветствовал их и выразил искреннюю поддержку Украине. Понтифик благословил атлетов, пожелал им крепкого здоровья, силы духа и мира для всей украинской земли. Папа также охотно сделал общее фото с командой, что стало символическим жестом поддержки молодого поколения, которое продолжает тренироваться и мечтать вопреки вызовам войны.

Андрей Юраш, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины при Святом Престоле и при Суверенном Мальтийском Ордене, подчеркнул символическое значение этого события для Украины и её будущего:

Видео дня

"Благословение Папы Римского для наших детей — это жест глубокой солидарности со всей Украиной. В то время, когда страна переживает тяжёлые испытания, внимание Его Святейшества к украинским спортсменам является знаком поддержки нашей стойкости, нашей веры и нашего будущего. Это момент, который станет для них источником силы и вдохновения на долгие годы".

Международная поддержка, которую юные спортсмены получили в этот день, стала не только важным дипломатическим событием, но и глубоким личным переживанием для всей команды. Для участников Olympic Dreams эта встреча стала моментом, объединившим духовную силу, вдохновение и ответственность продолжать свой путь, представляя миру Украину.

Инициатор и меценат проекта Olympic Dreams Анатолий Бойко подчеркнул значимость этого момента для всей команды:

"Сегодняшняя встреча с Папой Римским — это не просто большая честь. Это мощный знак внимания к Украине, её будущему и нашим детям, которые, несмотря ни на что, продолжают работать, расти и бороться за свои мечты. Мы просили содействия миру в Украине и получили благословение Папы Льва XIV, которое придаёт нашим спортсменам веры и внутренней силы. Мы искренне благодарны за заботу о судьбе Украины и за поддержку, которую ощущала наша команда. Для нас это стимул двигаться вперёд, достигать новых побед на мировой арене и делать всё возможное для развития украинского спорта в мире".

Событие стало важной страницей в международном присутствии украинских атлетов и подтвердило: даже в самые сложные времена спорт и сила мечты способны объединять людей по всему миру.

Проект Olympic Dreams, основанный Благотворительным фондом "Майбутнє — дітям", четвертый год подряд организует международные спортивные лагеря для украинских спортсменов, создавая для них безопасные условия для тренировок и развития. Сейчас продолжается 30-й кемп проекта в Италии. За это время атлеты Olympic Dreams завоевали более 1200 медалей на международных и украинских турнирах, и в честь их побед не раз звучал Национальный гимн Украины и поднимался сине-желтый стяг.