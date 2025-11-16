Уже с первых минут матча сборная Украина захватила преимущество на поле.

В Варшаве завершился матч между сборными Украины и Исландии. Украинцы победили со счетом 2:0, получив возможность выйти в стыковые матчи квалификации Чемпионата мира-2026 по футболу.

Уже с первых минут матча сборная Украина захватила преимущество на поле. Тем не менее, первый тайм завершился со счетом 0:0.

В первых 10 минутах второго тайма украинцы отдали инициативу соперникам. Тем не менее, уже скоро сборная Украина начала активно искать свой шанс в атаке.

На 83-й минуте матча вингер украинцев Александр Зубков забил головой первый гол. Уже на 3-й минуте дополнительного времени полузащитник Алексей Гуцуляк установил окончательный счет - 2:0.

Победа позволила Украине занять второе место в группе D с 10 очками. Перечень потенциальных соперников украинцев определится позже.

Турнирная таблица группы D:

Франция - 16 очков. Украина - 10 очков. Исландия - 7 очков. Азербайджан - 1 очко.

Ранее GiveMeSport со ссылкой на источник писало, что вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик может скоро вернуться на поле. Отмечается, что украинский футболист не бует отбывать четырехлетнюю дисквалификацию после допингового дела.

Кроме того, в матче пятого тура отбора на Чемпионата мира-2026 по футболу, в котором сборная Португалия играла против сборной Ирландии, знаменитый нападающий Криштиану Роналду получил первое удаление в своей карьере, играя за национальную команду. На 59-й минуте в борьбе с защитником соперников португалец ударил Дара О'Ши локтем, за что арбитр показал ему красную карточку.

