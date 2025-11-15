Лондонский "Челси" сохраняет доверие к украинцу.

Вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик может скоро вернуться на поле. Как пишет GiveMeSport со ссылкой на источник, украинский футболист не бует отбывать четырехлетнюю дисквалификацию после допингового дела.

Отмечается, что "Челси" сохраняет доверие к украинцу. В издании поделились, что клуб уже работает над вариантом его восстановления в соревновательном ритме.

По словам собеседника издания, Мудрика планируют отправить в аренду во французский "Страсбур". В "Челси" считают, что так он сможет вернуть игровой тонус после длительной паузы.

Напомним, что в декабре 2024 года Мудрика отстранили от футбола после положительного допинг-теста. Вскоре после этого Футбольная ассоциация Англии выдвинула официальные обвинения в нарушении антидопинговых правил, а потенциальная дисквалификация может достичь четырех лет.

