С момента дебюта Роналду провел 226 матчей в составе сборной.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил первое удаление в своей карьере, играя за национальную команду. Это произошло в матче пятого тура отбора на ЧМ-2026, в котором Португалия играла против сборной Ирландии, сообщает O Jogo.

Роналду вышел в стартовом составе, а на 59-й минуте в борьбе с защитником соперников ударил Дара О'Ши локтем. Шведский арбитр показал 40-летнему футболисту красную карточку, после чего звездный нападающий вынужденно покинул поле.

"Причина удаления в том, что он очень страстный и разочаровывается, когда сборная не выигрывает. Это то, чего мы хотим от всех игроков. Кроме того, нападающему очень трудно, когда его держат, когда есть физический контакт. Изображения хуже, чем было на самом деле, это похоже на удар локтем. 60 или 70 минут его держали и толкали, и он пытался освободиться от защитника", - сказал после матча главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес.

Сам матч закончился со счетом 2:0 в пользу Ирландии. За хозяев поля дважды отличился Трой Парротт в первом тайме, поэтому удаление Роналду не поспособствовало пропущенным мячам.

Отбор на ЧМ-2026: важные новости

Ранее УНИАН сообщал, что в пятом туре отбора на Чемпионат мира сборная Украины проиграла команде Франции с разгромным счетом 4:0. После этой встречи подопечные Реброва опустились на третью строчку в турнирной таблице, имея в запасе 7 очков и уступая Исландии по разнице забитых и пропущенных мячей.

Также мы писали, что в следующем матче сборная Украины проведет очный поединок со сборной Исландии, в котором и решится судьба второго места в таблице. Для этого Украине необходимо победить соперника.

