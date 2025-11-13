Матч состоялся на парижском стадионе "Парк де Пренс".

Состоялся матч квалификации на Чемпионат мира-2026 по футболу между сборной Украины и командой Франции. Поединок закончился со счетом 4:0 в пользу французской команды.

Счет в матче на 55-ой минуте открыл Мбапе, который "паненкой" реализовал пенальти, назначенный в ворота Трубина. На 76-ой минуте удвоил преимущество своей команды, забив гол после обрезки Ярмолюка. На 83-ой минуте дубль оформил Мбаппе, а последний гол забил Этиките с ассиста того же Мбаппе - 4:0.

Чемпионат Мира. Квалификация. Группа D

Франция – Украина – 4:0

Голы: Мбаппе (55, пенальти; 83), Олисе (76), Экитике (88)

Предупреждения: Коне (31) - Михавко (54), Ярмолюк (74)

Франция: Меньян, Динь, Упамекано, Салиба, Кунде (Гюсто, 89), Коне (Заир-Эмери, 80), Канте, Барколя (Экитике, 68), Шерки (Аклиуш, 68), Олисе (Нкунку, 89), Мбаппе

Украина: Трубин, Михайличенко, Михавко (Зубков, 75), Сваток, Забарный, Караваев, Назарина, Ярмолюк, Очеретько (Шапаренко, 64), Яремчук (Цыганков, 75), Гуцуляк (Ванат, 64).

Сейчас у Франции - 13 очков, у Исландии - 7, у Украины - 7, а у Азербайджана - только одно. Решающий для Украины матч на выход на Чемпионат мира будет сыгран 16 ноября против Исландии.

Ранее стало известно, что нападающий сборной Украины и "Ромы" Артем Довбик из-за повреждения, которое он получил в игре 11-го тура итальянской Серии А против "Удинезе", не сыграет за национальную команду в ноябрьских матчах отбора ЧМ-2026.

