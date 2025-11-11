Довбик получил повреждение в матче Серии А.

Форвард сборной Украины и итальянской "Ромы" Артем Довбик не поможет "желто-синим" в матчах отбора на Чемпионат мира 2026 против Исландии и Франции. Об этом сообщили в пресс-службе Украинской ассоциации футбола.

"Нападающий сборной Украины и "Ромы" Артем Довбик из-за повреждения, которое он получил в игре 11-го тура итальянской Серии А против "Удинезе", не сыграет за национальную команду в ноябрьских матчах отбора ЧМ-2026", - сообщили в УАФ.

Как сообщает Sportmediaset, из-за травмы украинский форвард может пропустить от 4 до 6 недель. Обследование выявило у футболиста повреждение сухожилия прямой мышцы левого бедра.

Довбик сыграл все четыре матча за национальную сборную Украины в рамках отбора на ЧМ-2026. Голами и ассистами игрок в этих встречах не отмечался.

Таким образом на решающие матчи отбора сборная Украины поедет с двумя нападающими - Владиславом Ванатом из испанской "Жироны" и Романом Яремчуком из греческого "Олимпиакоса".

Напомним, сборная Украины сейчас проводит подготовку к решающим матчам отбора к Чемпионату мира. Уже 13 ноября подопечные Реброва встретятся со сборной Франции, а 16 ноября состоится игра против сборной Исландии, которая является ключевым конкурентом Украины в борьбе за второе место.

Украина одолела Азербайджан в матче отбора на Чемпионат мира 2026 года

Ранее 13 октября в польском Кракове состоялся футбольный матч между национальными сборными Украины и Азербайджана. Украина одолела соперника со счетом 2:1. Это была вторая победа нашей сборной в рамках отбора.

Голами отметились Гуцуляк (30) и Малиновский (64). На 45+3 Миколенко забил автогол.

Счет матча мог бы быть больше, ведь на 88 минуте Волошин забил третий гол. Однако после просмотра VAR австрийский судья Себастьян Гисхамер отменил гол.

