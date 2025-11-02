Итальянский "Милан" заинтересовался украинским нападающим.

Во время зимнего трансферного окна нападающий сборной Украины Артем Довбик может перейти из "Ромы" в итальянский "Милан", за который когда-то играл звездный украинский футболист Андрей Шевченко. Об этом сообщает "Зеркало недели".

По информации источника издания, переговоры об этом продолжаются после перерыва, и именно Довбик является главной трансферной целью "Милана" на январь.

По мнению тренерского штаба итальянцев, Довбик должен усилить позиции центрфорвардов. Отмечается, что клуб готов пойти на обмен футболистами и отдать "Роме" за Довбыка мексиканского форварда Сантьяго Хименеса.

Также у "Милана" есть еще несколько кандидатур, однако футболист сборной Украины считается приоритетным вариантом.

"На этом этапе главной целью "Милана" на январь является Артем Довбик, хотя руководство клуба также следит за другими кандидатами на позицию центрального нападающего. Среди упомянутых имен - Хоакин Паникелли из "Страсбурга", Джонатан Буркардт из "Айнтрахта" и Кадер Мейте из "Ренна", франко-ивуарийский игрок 2007 года рождения, который забил один гол и отдал одну результативную передачу в девяти матчах за бретонскую команду в этом сезоне", - написало итальянское издание Milanreports.com.

Добавим, что 28-летний Артем Довбик выступает за "Рому" после перехода из испанской "Жироны" летом прошлого года. В нынешнем сезоне украинец провел за этот клуб 11 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист во всех турнирах.

