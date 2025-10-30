Илья Забарный оказался в центре внимания французского журналиста.

Украинский защитник Илья Забарный не умеет играть в персональной защите, поэтому он был удален с поля во время матча ПСЖ с "Байером" в основном этапе Лиги Чемпионов, 21 октября, заявил известный французский журналист Пьер Менес.

"Он допустил два пенальти и был удален из поля. Это проблема, особенно если речь идет о центральном защитнике стоимостью 60 миллионов евро", - отметил Менес на своем Youtube-канале.

На стоимости журналист сделал отдельный акцент, подчеркнув, что его "беспокоит" цена Забарного. "60 миллионов евро за игрока, у которого столько недостатков в обороне? На мой взгляд, это настоящая проблема", - добавил он.

Видео дня

Илья Забарный - что известно

Украинец отыграл уже 11 матчей во всех турнирах в нынешнем сезоне. В одном из них ему даже удалось забить. Последний поединок Забарный отыграл против "Лорьяна", 29 октября, причем не на своей позиции. Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поставил его на позицию правого защитника.

Он провел на поле весь матч, получил одну желтую карточку и оценку 7.1 от портала Sofascore.

Ранее УНИАН сообщал, что Забарного уже критиковали, но уже за другую игру, со "Страсбургом". "Его игра не была выдающейся. У него было много проигранных единоборств, очень посредственные передачи. Раньше у нас сложилось впечатление, что он прибавил и освоился, но со "Страсбуром" он провел не очень хороший матч", - сказал французский журналист Жан-Луи Турре.

Вас также могут заинтересовать новости: