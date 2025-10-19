Жан-Луи Турре оценил игру украинца за ПСЖ во встрече со "Страсбургом".

Французский журналист Жан-Луи Турре сделал критический обзор на игру украинского защитника ПСЖ Ильи Забарного в матче 8-го тура Лиги 1 со "Страсбуром". Его слова приводит Sport.ua.

"Действительно, его игра не была выдающейся... У него было много проигранных единоборств, очень посредственные передачи. Раньше у нас сложилось впечатление, что он прибавил и освоился, но со "Страсбуром" он провел не очень хороший матч. Нет, этого недостаточно", - сказал Турре в эфире программы After Foot на канале RMC.

Издание добавило, что 17 октября Забарный играл в стартовом составе ПСЖ и отыграл полный матч против "Страсбура".

По статистике, приведенной "Зеркалом недели", он 127 раз прикоснулся к мячу, совершил три отбора, один вынос, один перехват, восемь подборов, выиграл три дуэли из пяти, допустил семь потерь мяча, один раз сфолил и отдал 118 передач, из которых точных - 112 (95%).

Напомним, что 23-летний воспитанник "Динамо" Забарный перешел в ПСЖ из английского "Борнмута" в августе за 63 миллиона евро без учета бонусов. Он стал вторым самым дорогим украинским футболистом после Михаила Мудрика, которого "Челси" приобрело у "Шахтера" за 70 млн евро.

