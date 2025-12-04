На тендерах 'Инваспорта' побеждают компании, которые контролируются руководством учреждения, - активист

Зафиксированные коррупционные злоупотребления касаются только одного регионального предприятия, и подобные нарушения могут быть обнаружены на десятках других.

Региональные предприятия "Инваспорта" организуют тендеры, на которых на безальтернативной основе выигрывают компании, контролируемые руководителями Паралимпийского комитета. Об этом говорится в расследовании председателя Общественного союза "Последний Бастион" Геннадия Сикалова.

Автор ссылается на данные украинских реестров, согласно которым сын многолетнего руководителя паралимпийского движения Валерия Сушкевича - Александр - является директором предприятия ПКП "Аргумент". Учредителем этой фирмы выступает Днепропетровская ассоциация физкультуры и спорта инвалидов "Оптимист", зарегистрированная с уставным капиталом всего 200 гривен. Формально это предприятие общественной организации, с упрощенной отчетностью и минимальными финансовыми показателями.

Руководит "Оптимистом" Елена Зайцева. В расследовании ее называют "правой рукой Сушкевича-старшего" - она работает генеральным секретарем Национального комитета спорта инвалидов Украины.

Видео дня

Параллельно Зайцева возглавляет и Днепропетровский региональный центр "Инваспорт" - коммунальное предприятие, которое получает бюджетные средства и проводит тендеры на перевозку спортсменов. Именно на этих закупках и держится описанная в расследовании схема. По словам автора, с 2020 года ПКП "Аргумент" регулярно выигрывало транспортные тендеры "Инваспорта". Общая сумма заключенных договоров превысила 2,5 млн грн.

"Схема проста до цинизма: коммунальным предприятием "Инваспорт" руководит Зайцева; "Инваспорт" через ProZorro покупает услуги перевозок в ПКП "Аргумент", директором которого является Александр Сушкевич; учредителем "Аргумента" является ОО "Оптимист", которой снова руководит Зайцева. То есть человек, который распределяет бюджетные средства, одновременно возглавляет структуру, которая является учредителем фирмы-победителя тендеров на безальтернативной основе. А директор этой фирмы - сын ключевого паралимпийского функционера страны", - пишет Сикалов.

При этом он обращает внимание, что зафиксированные коррупционные злоупотребления касаются лишь одного регионального предприятия, и подобные нарушения могут быть выявлены на десятках других.

"Это лишь верхушка айсберга - один из десятков, а может и сотен денежных ручейков на "свои" предприятия от "Инваспорта". А потом спортсмены и тренеры не могут понять - а почему же у них нет нормального оборудования, снаряжения, баз, питания, проживания?" - отмечает активист.

Также в материале упоминается крымский след в деятельности Александра Сушкевича после 2014 года, который до оккупации полуострова он был директором крымского представительства Национального комитета спорта инвалидов Украины, которое управляло Евпаторийской паралимпийской базой. Сегодня бывшая украинская паралимпийская база работает под названием "VoZрождение", где проходят реабилитацию дети с оккупированных территорий Украины и "ветераны СВО", а сам Александр Сушкевич сотрудничает с представителями оккупационных властей полуострова.

Председатель Общественного союза "Последний Бастион" заявил, что обратится с заявлением о преступлении в НАБУ, СБУ, САП и Офис генпрокурора для проверки изложенных фактов.