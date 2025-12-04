WBC разрешил Александру Усику провести добровольный чемпионский бой с американским спортсменом Деонтеем Уайлдером.

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что хотел бы попробовать свои силы в поединке по правилам ММА.

Украинский боксер в интервью Ring Champs with Ak & Barak рассказал, что в UFC встретился бы с бывшим чемпионом UFC в двух дивизионах Джоном Джонсом.

"Мысль подраться по правилам ММА посещала меня... но, думаю, это плохая идея. С кем бы дрался из UFC? С Джоном Джонсом", - сказал он.

Интересно, что Усик выбрал между Джоном Джонсом и Фрэнсисом Нганну.

"Думаю, с Джоном Джонсом. Да. У него больше навыков", - сказал он.

"Уайлдер занимает 8-е или 9-е место в рейтинге, поэтому он имеет право бросить вызов Александру Усику, если пожелает. Усик подал запрос о добровольной защите, который был одобрен", - сообщил президент WBC Маурисио Сулейман.

Важно, что Международная федерация бокса (IBF) не будет иметь возражений против чемпионского боя Усика - об этом сообщили в самой организации.

Усик сохраняет титулы WBC, WBO и IBF, но потерял титул WBO - освободил его из-за нежелания проводить обязательную защиту пояса против претендента Фабио Уордли.

