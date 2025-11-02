По словам военного, он очень счастлив, что после тяжелого ранения может стоять на ринге.

В Ивано-Франковске состоялся профессиональный вечер по ММА. В одном из поединков выступил украинский военный Павел Сивицкий.

Он победил Ивана Сливинского и сразу после успеха обратился к зрителям, которая растрогала сеть. Павел заявил, что два года назад даже не мог ходить из-за тяжелых ранений и отметил, что после боя отправится в Покровск, за который сейчас идут ожесточенные бои с российскими оккупантами.

"Друзья, спасибо всем за внимание! Я очень счастлив, что сегодня я здесь после очень тяжелых ранений могу стоять на двух ногах и бить двумя руками. Спасибо за ваше внимание, аплодисменты. Два года назад я даже не мог ходить. Завтра еду в Покровск. Возможно, это мой последний бой. Спасибо вам всем за поддержку - это очень ценно", - подчеркнул военный.

Под этим видео пользователи соцсети Instagram написали много комментариев и пожелали ему удачи и скорейшего возвращения с фронта.

"Пусть будет не последний бой и вся жизнь впереди!!!".

"Наилучшие пожелания удачи и возвращения домой и на ринг. Слава ВСУ! Слава Нации!".

"Пусть Боженька Вас оберегает".

"А представьте, что делается у него на сердце?" А что чувствует его мать? Храни, Боже, каждого нашего воина".

Ситуация в Покровске - последние новости

Ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак заявил, что об отбитии Покровска речь не идет. По его словам, город уже почти находится в окружении.

"Все эти действия, которые предпринимаются генеральным штабом, нашими военнослужащими, в частности, ГУР - это, скорее всего, попытка выиграть немного времени для того, чтобы дать возможность ребятам, которые находятся на дне этого мешка, выиграть для них немного времени и помочь с эвакуацией. Чтобы они могли в менее напряженном режиме передвинуться на более защищенные участки фронта и не попасть в окружение, не быть уничтоженными", - объяснил Ступак.

В то же время бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж оценил операцию Сил обороны в Покровске. Он отметил, что Украина усиливает это направление, в частности спецназовцами.

"Задействован 7 десантно-штурмовой корпус. Это базовое подразделение, которое ведет работу по зачистке города, вытеснению врага в отдельных секторах и нанесению ударов по отдельным группировкам, которые пытаются прорываться в город. Также это силы спецопераций Минобороны, СБУ, Главного управления разведки и сам глава Буданов. То есть, на данный момент мы также задействовали те подразделения, которые могут противодействовать диверсионным группам в городе", - подчеркнул Маломуж.

