Титул чемпиона мира по версии WBO украинец завоевал в сентябре 2021 года и с тех пор 5 раз защищал звание.

Украинский боксер Александр Усик освободил пояс WBO и потерял статус абсолютного чемпиона мира по боксу. Об этом сообщается на странице World Boxing Organization в соцсети X.

"Александр Усик отказался от титула чемпиона WBO в тяжелом весе. WBO чтит его историческую карьеру и называет это уважаемой паузой, а не прощанием", – говорится в заявлении.

Причина решения не разглашается. В WBO говорят, что между представителями организации и украинским чемпионом прошел разговор, во время которого они пришли к решению об освобождении пояса.

Титул чемпиона мира по версии WBO Александр Усик завоевал в бою против британца Энтони Джошуа в сентябре 2021 года. С тех пор он пять раз защищал это звание, и все противостояния на ринге завершились победой украинца. Он дрался с Джошуа и провел по два поединка с Даниэлем Дюбуа и Тайсоном Фьюри.

"Суспільне" напоминает, что следующим соперником Александра Усика должен был стать претендент по линии WBO. Усик должен был драться против новозеландца Джозефа Паркера, но запросил отсрочку поединка.

После этого у Паркера был выход на ринг против британца Фабио Уордли, где они соревновались за временный титул по версии WBO. В том поединке Паркер уступил оппоненту.

Планировалось, что встреча между Усиком и Уордли должна состояться в первой половине следующего года. Промоутер британского бойца Фрэнк Уоррен говорил, что поединок должен был пройти ориентировочно в марте.

"Таким образом Фабио Уордли, который в поединке с Паркером получил звание временного чемпиона по версии WBO должен получить полноценный титул, а для следующего поединка британца будет выбран другой соперник", – говорится в материале.

СМИ сообщали, что Василий Ломаченко может вернуться на ринг. Отмечалось, что переговоры о возможном бою с ним ведет бывший чемпион мира, филиппинец Мэнни Пакьяо.

Тем временем Александр Усик вошел в пятерку самых богатых боксеров всех времен. Его состояние оценивается в $214 миллионов долларов.

