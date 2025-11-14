Организацией поединка занимается Международная боксерская ассоциация.

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях, филиппинский боксер Мэнни Пакьяо ведет переговоры относительно возможного боя с украинским боксером Василием Ломаченко.

Как пишет SPORT.UA, организацией встречи занимается Международная боксерская ассоциация (IBA), которую возглавляет сторонник российского диктатора Владимира Путина.

В частности, источник Abante сообщает, что диалог продвигается положительно. Однако, отмечают журналисты, есть противоречивый аспект: организацией поединка якобы занимается Международная боксерская ассоциация (IBA), которую возглавляет человек, известный своей поддержкой путинского режима.

"Организацией поединка занимается IBA, которую возглавляет сторонник Путина Умар Кремлев", - говорится в публикации.

Между тем бывший чемпион мира и мэр Киева Виталий Кличко ранее заявлял, что руководитель IBA сменил фамилию, чтобы быть ближе к Путину, подчеркивая, что "Кремлев" - не его настоящее имя.

Василий Ломаченко: новости

Напомним, бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко ранее решил завершить профессиональную карьеру, поскольку "потерял мотивацию".

По его словам, он хотел стать абсолютным чемпионом мира, но когда проиграл Хейни, это был его "последний шанс". По словам украинского боксера, после этого он получил еще один пояс и завершил с боксом. Он заверил, что решение не связано с травмами или физической формой. Тогда же Ломаченко заявил, что прекращены переговоры о встрече с обладателем пояса WBA в легком весе Джервонтой "Танком" Дэвисом.

