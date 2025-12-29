Энтони Джошуа попал в ужасное ДТП в Нигерии: погибли два человека

Джошуа находился на заднем сиденье автомобиля, который врезался в грузовик.

Британский боксер Энтони Джошуа попал в ДТП в Нигерии. В результате аварии погибли два человека, пишет Independent.

Отмечается, что ДТП произошло на скоростной автомагистрали Лагос-Ибадан в Нигерии. Бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе доставили в больницу с легкими травмами.

Как пишет Daily Mail, в результате ДТП погибли два пассажира автомобиля Lexus, в котором находился боксер. Джошуа находился на заднем сиденье и получил только легкие травмы. Ему вместе с другими пострадавшими уже оказывается помощь.

Также Федеральная служба безопасности дорожного движения Нигерии опубликовала заявление с предварительными выводами по результатам расследования ДТП. В нем говорится, что всего в аварии участвовали пять взрослых мужчин, включая Джошуа.

По предварительным данным, внедорожник Lexus, в котором находился боксер, двигался с превышением установленного законом скоростного ограничения, после чего потерял управление во время маневра обгона и врезался в стоявший на обочине дороги грузовик.

Джошуа бросил вызов Тайсону Фьюри

Напомним, что Энтони Джошуа после своей недавней победы над американцем Джейком Полом бросил вызов Тайсону Фьюри. Он дал "королю цыган" 8 недель на подготовку.

После ДТП будущий бой между Джошуа и Фьюри оказался под вопросом.

