Джошуа заявил, что в боксе всегда есть соперники, которые не общаются между собой из-за конкуренции.

Британский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, как относится к украинскому чемпиону Александру Усику. В интервью YouTube-каналу Boxing King Media он поделился, что даже планировал посетить Украину.

В частности, Джошуа рассказал, что он продолжает общаться с Усиком через их команды.

"Я собирался поехать в Украину и посмотреть, что там происходит. Я не смог это сделать, потому что команда Усика договорилась на другое время, оно не сошлось с моим расписанием", - сказал журналистам британский боксер.

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Джошуа добавил, что в боксе всегда есть соперники, которые не общаются между собой из-за конкуренции. Тем не менее он подчеркнул, что у него отличные отношения с Усиком.

"Мы с Усиком хорошо общаемся. Он классный", - заявил Джошуа.

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Ранее чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа перед матчем с украинским боксером Александром Усиком разразился угрозами. Он заявил, что "серьезно настроен" победить украинца, а также пообещал "закончить его карьеру".

Кроме того, Дюбуа объяснил, почему жестко толкнул Усика на стадионе Уэмбли. По его словам, Усик причинил ему боль и разочарование. Именно поэтому он стал действовать агрессивнее.

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