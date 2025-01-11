Британец проиграл свой последний бой нокаутом от соотечественника Даниэля Дюбуа.

Британский тяжеловес Энтони Джошуа анонсировал свой бой против соотечественника Тайсона Фьюри. В интервью Ring боксер рассказал, что переговоры об организации этого поединка уже начались.

По словам Джошуа, его поединок против Фьюри должен состояться уже в 2025 году.

"Это должно произойти в этом году. Мы сделаем бой против Тайсона Фьюри. Я хочу немножко пошуметь в конце игры", - сыронизировал британец.

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Как известно, Энтони Джошуа проиграл свой последний бой нокаутом от еще одного британца Даниэля Дюбуа, а Тайсон Фьюри был дважды побежден украинцем Александром Усиком по решению судей.

Последние новости бокса

Как сообщал УНИАН, украинец Александр Усик стал лучшим боксером 2024 года по версии WBC. Во Всемирном боксерском совете отметили, что Усик "постоянно демонстрировал свои исключительные навыки за пределами Украины".

Как сообщал ранее УНИАН, после победы над Фьюри обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе, абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик поднял над головой оригинальную саблю гетмана Мазепы. Уникальный артефакт увидели миллионы зрителей во всем мире.

Чемпион мира по версии IBF в категории первый тяжелый вес Джай Опетая заявил, что хочет провести бой против чемпиона мирапо версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Усика. Однако Опетая не уверен, что этот бой может состояться в ближайшем будущем.

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