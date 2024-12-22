По подсчетам Энтони Джошуа, Усик одолел британца с минимальным преимуществом.

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе, британец Энтони Джошуа считает, что Александр Усик был сильнее его соотечественника Тайсона Фьюри в чемпионском бою-реванше, впрочем, преимущество украинца было минимальным. Об этом Джошуа сообщил в соцсети.

По подсчетам боксера, счет поединка - 115:114 в пользу Усика. При этом решение трех судей было единогласным - победа украинца со счетом 116:112.

"Respect" (уважение - УНИАН), - прокомментировал Джошуа победу украинца.

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Стоит добавить, что Энтони Джошуа рассматривается как вероятный следующий соперник Александра Усика в ринге. Правда, по информации СМИ, свой следующий бой британец может провести именно против Тайсона Фьюри.

Бой Усик - Фьюри: последние новости

В ночь с 21 на 22 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде украинец Александр Усик победил по очкам британца Тайсона Фьюри и защитил титулы WBO, WBA и WBC.

Британский боксер Тайсон Фьюри отказался признать, что проиграл свой бой-реванш против украинца Александра Усика, и заявил, что судьи сделали его сопернику "рождественский подарок".

Реакция Усика на упреки Фьюри о "рождественском подарке" от судей не заставила себя ждать. По словам украинца, он считает свою победу в реванше против Фьюри справедливой и честной.

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