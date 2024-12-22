Все трое судей дали одинаковые оценки - 116-112 в пользу украинца.

Британский боксер Тайсон Фьюри отказался признать, что проиграл свой бой-реванш против украинца Александра Усика, и заявил, что судьи сделали его сопернику "рождественский подарок". Об этом сообщает Би-Би-Си.

Как известно, все трое судей дали одинаковые оценки - 116-112 в пользу Усика. При этом Фьюри и его промоутер Фрэнк Уоррен уверены, что британец сделал достаточно, чтобы стать победителем поединка.

"Судьи сделали ему рождественский подарок. Я чувствую, что выиграл оба боя. Я знаю, что должен был нокаутировать его, но это бокс, и такое случается. У меня нет сомнений, что я выиграл этот бой", - заявил британец.

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Издание отмечает, что 36-летний Фьюри не ответил ни на один вопрос на ринге после боя, решив уйти за кулисы, где он в конце концов пообщался со СМИ и отметил, что не жалеет о поражении.

В свою очередь промоутер британца Фрэнк Уоррен заявил, что разочарован результатом боя:

"Я потрясен тем, как они оценили это".

Бой Усик - Фьюри: последние новости

Как сообщал УНИАН, "Укрпочта" посвятила новую марку победе Усика над Фьюри. Художник из города Днепр Сергей Техов изобразил Усика во время развертывания флага Украины. Всего в продажу поступили 420 тысяч марок.

В ночь с 21 на 22 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде украинец Александр Усик победил по очкам британца Тайсона Фьюри и защитил титулы WBO, WBA и WBC.

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