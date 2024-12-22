Состоялся бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

В ночь с 21 на 22 декабря в столице Саудовской Аравии, в Эр-Рияде, на Kingdom Arena состоялся легендарный поединок — реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. На кону были WBO, WBA и WBC и памятный пояс от WBC, который посвящен 50-летию легендарному бою между Джорджем Форманом и Мухаммедом Али.

Рефери — Роберт Рамирес-младший (Пуэрто-Рико). Судьи — Пэт Морли (США), Херардо Мартинес (Пуэрто-Рико) и Игнасио Роблес (Панама).

Тайсон Фьюри вышел на ринг с рекордными 127.4 кг — это на 10 килограмм больше, чем раньше. Александр Усик же весит 102,5 кг.

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1 раунд

Боксеры обменялись несколькими разведывательными ударами. Пробуют пристреляться. Однако серьезных повреждений в первом раунде ни один, ни второй боксер друг другу не нанесли.

2 раунд

Тайсон Фьюри начал раунд по центру. Александру Усику левой рукой удалось слегка пробить по груди британцу. И нанести еще один удар на встречу, под ребра противнику. Украинец хорошо отрабатывает по корпусу.

Однако и Фьюри отвечает нашему спортсмену по лицу.

3 раунд

Снова обмен ударами. Серьезная атака Александра Усика, которая завершилась ударом Фьюри по затылку украинцу. Продолжается обмен ударами. Александр не хочет отдавать первые раунды своему сопернику.

Фьюри уже тяжело. Эксперты до боя говорили, что британцу необходимо забирать стартовые пять раундов, так как потом из-за огромного веса он быстро устанет. Под конец раунда Усик несколько раз пробил в живот противнику.

4 раунд

Александр Усик вновь начинает раунд с атаки. Своей правой рукой он старается запутать Фьюри. Тайсон пытается ответить, но несколько раз промахивается. И все же иногда находит Усика.

Александр Усик нанес два серьезных удара по лицу Фьюри левой рукой — по словам комментатора, "прямо в черешню". Тайсон явно этого не ожидал.

Фьюри начал запутываться в собственных ногах и клинчевать украинца, вытягивая из того энергию.

5 раунд

Боксеры все так же смело обмениваются ударами. Тайсон Фьюри клинчует украинца, прижав его к канатам. Усик наносит два серьезных удара по печени и потом пробивает по лицу, но Фьюри остается на ногах и даже отвечает.

Усик пробивает "двоечку", но этого пока недостаточно, чтобы повалить Фьюри на ринг. Однако можно с уверенностью сказать, что Фьюри уже не удалось забрать первые раунды.

6 раунд

Александр Усик вновь попадает в грудь сопернику, чтобы повлиять на его дыхательные возможности. Три удара Усика в области головы Фьюри. Украинец уверенно скачет вокруг огромного соперника, силы еще есть. И наконец-то Александр Усик нанес серьезнейший удар по "бороде" и продолжил удивлять Тайсона.

7 раунд

7 раунд. Момент, когда Александр Усик должен брать вверх в ситуации. Он постарался и зажал Фьюри в угол, но практически без ударов и совсем без попаданий. Однако вскоре Фьюри снова получил "в лоб". Британец устал держать руки поднятыми, чем и воспользовался наш спортсмен, пробив "двоечку".

8 раунд

Александр Усик качает соперника со стороны в сторону и старается зажать его под канатами. Рефери очень медленно реагирует на удары боксеров в клинче. Тайсон очень устал и все чаще и чаще "вешается" на Усика, чтобы защититься от его ударов.

9 раунд

Александр Усик продолжает быть более точным в своих ударах, нежели Тайсон Фьюри. Наш боксер перестал действовать активно, он отдыхает в девятом раунде. Однако Фьюри понимает это и отвечает на это несколькими ударами. Британец так и метит в шорты сопернику.

Хороший удар в голову Тайсону Фьюри!

10 раунд

Фьюри продолжает вешаться на Усика. Видно, что украинец тоже серьезно устал. Однако это не мешает наносить ему удары по британцу. Соперник становится все ближе и ближе. Он не хочет биться, он хочет обниматься. Но Александр не хочет и наносит ему удар по голове.

11 раунд

Тайсон Фьюри продолжает "грязно" биться. И в очередной раз бьет по затылку украинца и пытается апперкотом найти подбородок Усика. Наш спортсмен отвечает на это ударами по корпусу. После чего Усик находит голову Фьюри еще дважды.

"Добрий вечір, я диспетчер". Александр Усик наносит серьезный удар.

12 раунд

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД. Александр Усик, визуально, побеждает по очкам Тайсона Фьюри и продолжает унижать огромного британца перед тысячами фанатов. Время работает на украинца. Но Тайсон не стоит на месте и пытается выложиться на максимум в последние минуты. Хотя и Усик не промах!

Снова "грязь" от Фьюри. Он снова клинчует. Он не хочет боксировать. Но в течение последних секунд Усик нанес несколько сокрушительных ударов, которые все же не сокрушили Фьюри.

Побединок закончился решением судей — ВЫИГРАЛ АЛЕКСАНДР УСИК!

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