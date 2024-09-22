Фьюри не сдержался после неудачного боя для Джошуа.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал неожиданное досрочное поражение Энтони Джошуа в поединке против чемпиона IBF Даниэля Дюбуа. Спортсмен эмоционально отреагировал на результат боя, вследствие чего менеджер Спенсер Браун начал успокаивать своего клиента.

"Это стоило мне 150 миллионов", - отметил Фьюри.

"Ты же все равно с ним будешь драться...", - пытался успокоить боксера Браун.

На что Фьюри ответил: "Ну, конечно, он в полной заднице. Бой все равно будет".

После чего Тайсон обратился к главе Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии, который присоединился к организации вечера бокса в Лондоне, Турки Аль-Шейху.

"Турки, лучше заплати мне сейчас", - сказал он.

В СМИ предположили, что, скорее всего, Фьюри под 150 миллионами имел в виду гонорар за возможный бой против Энтони Джошуа.

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"Я думаю, что Мухаммед Али - самый любимый. У нас был лучший опыт, когда он однажды вошел в мою дверь и оставался там шесть часов. Он просто развлекал нас до чертиков. Он отличный парень и хороший боксер", - отметил Роуч.

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